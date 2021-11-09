Названо одну з головних загроз фінансовій стабільності США

У найближчі рік-півтора криптовалюта (а саме стейблкоїни) буде однією з головних загроз фінансовій стабільності Сполучених Штатів. Так вважають у Федеральній резервній системі США (ФРС), пояснюючи це низкою уразливостей для цього типу цифрових активів, повідомляє Обозреватель.

Про це аналітики Федерального резерву заявили в піврічній доповіді про фактори, які можуть негативно вплинути на найбільшу економіку світу в найближчі 12-18 місяців. Документ ґрунтується на дослідженні публікацій 26 джерел: інвестиційних фондів, професійних брокерів, університетів та фірм, які надають послуги політичного консультування.

Стейблкоїни – це стабільна криптовалюта, курс якої прив'язаний до вартості звичайних валют, золота, нафти або інших активів, зокрема інших криптовалют. Американські експерти помістили їх на п'яте місце у списку загроз найбільшій економіці світу. Загалом топ-5 рейтингу виглядає так:

інфляція та посилення монетарної політики;

стійкі до вакцин штами коронавірусу;

ризики від регуляторів Китаю;

напруженість у відносинах між США та Китаєм;

криптовалюти та стейблкоїни.

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Доповідь ФРС виходить двічі на рік – навесні та восени. Варто зазначити, що за півроку криптовалюти піднялися в рейтингу загроз на три позиції, обігнавши екологічні проблеми, кібератаки та політичну невизначеність.

Загрози від стейблкоїнів

Американські аналітики зазначають, що станом на жовтень 2021 року сукупна капіталізація стейблкоїнів за рік зросла вп'ятеро - до $130 млрд. При цьому ця категорія цифрових активів має низку структурних недоліків: