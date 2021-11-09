Лікар назвав причини головного болю вранці

Головний біль вранці може бути пов'язаний зі становищем тіла під час сну або проблемами з диханням, розповів лікар і телеведучий Олександр М'ясников, повідомляє Российская газета.

Головний біль після пробудження – це біль напруги. Насамперед варто звернути увагу на положення тіла під час сну - неправильна чи незручна поза, особливо для шиї, може призвести до головного болю вранці.

Ще одна поширена причина головного болю вранці – порушення дихання. Найчастіше це відбувається в положенні на спині, коли м'яке піднебіння на короткий час перекриває дихальні шляхи, спричиняючи гіпоксію.

"Коли людина спить, особливо на спині, вона хропе, а потім раз - вона замовкає, потім моторошний схропіння, і знову", - пояснив М'ясников.

Лікар додав, що порушення дихання уві сні може бути ознакою серйозних хвороб – цукрового діабету та гіпертонії.