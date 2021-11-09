На польсько-білоруському кордоні чути звуки автоматних черг

На кордоні Польщі та Білорусі, де зібралися тисячі мігрантів та облаштували табір, у вівторок, 9 листопада, чути звуки автоматних черг. Про це, посилаючись на білоруське інформагентство, пише Карина Вольтер, Страна UA.

В агентстві показали ролик, знятий очевидцями.

"Польські військові дали дві черги з автомата за біженцями, які перебувають на білоруській території. Злякані люди притискаються до землі", – йдеться у повідомленні агентства.

На кадрах видно, що не всі люди притискаються до землі. Деякі стоять як ні в чому не бувало.