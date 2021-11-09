Верещук розповіла, яку зарплату отримуватиме міністром

Новообраний віце-прем'єр-міністр — міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про перші кроки на посаді міністра, розмір зарплати на цій посаді та про те, якою машиною вона їздить, повідомляє Дом.

За словами Верещук, насамперед вона хоче відвідати Донецьку, Луганську та Херсонську області, щоб поспілкуватися з людьми, які мешкають поблизу окупованих територій.

"Як виявилося, саме спілкування дає найбільше інформації. Експертна мережа, волонтери, внутрішньо переміщені особи - все, що може мене наситити інформацією, буде зроблено", - зазначила вона.

Також найближчим часом буде ухвалено низку постанов – зокрема, про виплату пенсій, пільги на електроенергію.

Міністр розповіла, що займеться й питанням розкодування сигналів телеканалів, які ведуть мовлення на окупованих територіях.

"Навіть якщо ми говоримо про телеканал "Дом"... Є ще телебачення, яке повністю закодоване, і люди не можуть його отримати. Ми будемо над цим працювати, щоб декодувати такі телеканали. Якщо ми говоримо про телеканал "Дом", це, звичайно , фінансування. Не буде грошей - не буде контенту", - пояснила вона.

Верещук додала, що її зарплата на посаді міністра реінтеграції становитиме 68 тис. грн на місяць із усіма надбавками.

Відповідаючи на більш життєві питання кореспондента телеканалу "Дом", міністр розповіла, що спить вона близько 6 години на добу, ходить у зал на кардіотренування та їздить на машині Toyota Camry.