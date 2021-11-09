Лукашенко перекидає до кордону 15 тис. мігрантів – влада Польщі

Президент Білорусії Олександр Лукашенко завіз до країни 12-15 тисяч мігрантів із Близького Сходу, яких тепер партіями перекидає до кордону із країнами Європейського Союзу. Про це заявив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін/, повідомляє Лента.Ру.

"Оцінки щодо присутності мігрантів у Білорусі загалом указують: їх там може бути від 12 до 15 тисяч", - повідомив Жарін.

За його словами, ця група людей прибула на територію Білорусії за останні місяці. При цьому, близько 4000 з цих мігрантів уже підійшли до кордону з Польщею, зазначив представник спецслужб країни.

Він також додав, що, найімовірніше, нинішня міграційна криза затягнеться на багато днів, "якщо не довше" .

Крім того, видання "Європейська правда"﻿, посилаючись на польське інформагентство, передає, що в Міноборони Польщі заявили про наближення до табору мігрантів у Кушниці великої групи білоруських військових.

"Велика група білоруських офіцерів наближається до табору мігрантів у Кушніці", - повідомило Міноборони Польщі, оприлюднивши відповідне відео.

Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 9, 2021

На білоруській стороні сьогодні може бути кілька сотень людей. У польських службах зазначають, що будь-якої миті може бути спроба штурму прикордонних огорож, значна частина яких була пошкоджена.

З польського боку в готовності перебувають посилені сили, у тому числі прикордонники, поліцейські зі спецназу та солдати.