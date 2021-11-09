Укрзалізниця віддасть пасажирські перевезення до управління німецької компанії

"Укрзалізниця" передасть в управління німецькій Deutsche Bahn Engineering & Consulting пасажирські перевезення. Станеться це вже 2022 року, повідомляє Обозреватель.

Про це на форумі "Україна 30. Нова залізниця" розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков. При цьому він зазначив, що робота з німецькою компанією триває вже з вересня.

"Ми вже працюємо з вересня з німецькою залізницею. За планом, пасажирські перевезення ми передаємо в управління компанії Deutsche Bahn Engineering & Consulting з наступного року. Ми до цього рухаємося" , – йдеться в повідомленні.

Міністр хоче, щоб було, як у Казахстані

Deutsche Bahn Engineering & Consulting з 2019 року керує пасажирськими перевезеннями у Казахстані. На думку Кубракова, ця співпраця є досить успішною.

Понад те, у майбутній оцінці управління пасажирськими перевезеннями в Україні міністр має намір відштовхуватися від казахського досвіду.

"Ми бачили фінансові результати залізниці Казахстану і, в принципі, очікуємо, що наші будуть не меншими" , – підкреслив він.

Що буде з цінами на квитки

"Укрзалізниця" не планує підвищувати ціни на квитки у 2022 році. Але у компанії визнають: компенсувати витрати на пасажирські перевезення лише за рахунок підвищення цін на квитки – неможливо.

"В "Укрзалізниці" запевнили, що зростання тарифів на пасажирські перевезення у 2022 році наразі не передбачається" , – йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" отримала нові вагони

Перевізник отримав 5 купейних вагонів, замовлених у "Крюківського вагонобудівного заводу", які купили за рахунок держбюджету. В них встановлені розетки з USB-портами, кулери з гарячою і холодною водою, кондиціонери, сигналізація.

До кінця року держкомпанія має отримати 20 із 100 куплених вагонів. У вагонах будуть: