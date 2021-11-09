Боснія позбавила Україну 12-го гравця перед фіналом відбору на ЧС-2022

Боснійська влада вирішила не пустити українських уболівальників на ключовий поєдинок кваліфікації чемпіонату світу 2022 року, повідомляє Сьогодні.

16 листопада у Зениці пройде вирішальний матч відбірного циклу ЧС-2022. Боснія приймає Україну.

Наразі обидві команди зберігають шанси на стикові матчі, хоча ситуація у групі дуже заплутана.

Що потрібно Україні для виходу в плей-офф ЧС-2022

У нашої команди залишається один реальний варіант – обов'язково потрібно обігравати Боснію у них удома. Але навіть у цьому випадку путівку команді Олександра Петракова не гарантовано.

Перемога над Боснією відчеплює балканців із боротьби за другий рядок, але ще залишається Фінляндія.

Наразі фіни відстають від України на один бал і мають на один зіграний матч менше. Для нас важливо, щоб у матчах, що залишилися, вони взяли не більше чотирьох очок. Попереду у Фінляндії матчі проти Боснії (у гостях) та Франції (вдома).

Без глядачів

Як повідомляє УАФ, на матчі проти Боснії збірна України залишиться без свого 12-го гравця – уболівальників. Гостьовий сектор заборонили.

Таке рішення ухвалила місцева влада, посилаючись на складну епідеміологічну ситуацію з поширенням COVID-19 та запровадження жорстких карантинних обмежень.