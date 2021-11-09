"Дурна помилка": Комаровський пошкодував про підтримку Зеленського

Відомий український педіатр Євген Комаровський, який недавно заявив, що Володимир Зеленський перед виборами його використовував для піару, назвав помилкою рішення публічно підтримати чинного президента на виборах 2019 року. Про це, посилаючись на інтерв'ю доктора журналісту Дмитру Гордону, пише Игорь Кулик, Страна UA.

"Так це й була наша з тобою дурна помилка. Ми з тобою лоханулися. І 73% (українців, які підтримали Зеленського на виборах – ред.) так само лоханулися. Тому що нам було важливо, щоб це не була команда Порошенка. Ми лохи. Реальні. Я почуваюся винним. Але я не мав вибору на той момент. Не мав", – сказав Комаровський Гордону.

Крім того, Комаровський вважає, що Зеленський має стримати свою обіцянку, і йти в президенти на один термін.