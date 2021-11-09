Фахівці назвали 4 найкорисніші варення

Хто з нас у дитинстві не любив поласувати таким смачним десертом, як варення? Але, крім смакових якостей, варення з певних продуктів може бути дуже корисним для здоров'я, повідомляє Menslife.

Фахівці вважають, що найбільш корисними, що зміцнюють імунітет, є 4 види варення.

Перше і найкорисніше - це варення з обліпихи. Річ у тому, що обліпиха містить велику кількість вітаміну C. Саме цей вітамін дуже необхідний організму в зимові холоди для зміцнення імунітету. Також обліпиха багата на фітонциди – чудову протимікробну речовину.

На другому місці за корисними властивостями стоїть варення із чорноплідної горобини. Ця ягода – добрий засіб для зміцнення імунітету. Воно допоможе легше справлятися з нервовою напругою та стресами. Також варення із чорноплідної горобини допомагає знизити артеріальний тиск, підвищує імунітет та заспокоює нервову систему.

На третьому місці знаходиться варення з журавлини. Відомо, що ця кисленька дрібненька ягода дуже добре знижує і кров'яний тиск і шкідливий холестерин. Журавлинне варення корисне людям, які страждають на серцево-судинні захворювання. Воно також запобігає появі виразки у шлунку.

Четверте місце фахівці віддають сливовому варенню. Цей популярний плід дуже багатий на вітамін P. Він надходить в організм тільки ззовні. Варення зі слив зміцнює стінки судин і є чудовим засобом проти тромбів.

Для того, щоб у варенні збереглося якнайбільше корисних властивостей, його рекомендується варити в кілька заходів. Спочатку потрібно варити 5-7 хвилин після закипання, потім прибрати з вогню. Ці дії повторюються доти, доки варення не буде готове.

Головне, попереджають дієтологи, не перестаратися із цукром. Адже не секрет, що надмірне вживання цукру провокує появу серцево-судинних захворювань та навіть онкологію.