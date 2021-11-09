Нафтогаз хоче залишитися власником Укрнафти без Коломойського

НАК "Нафтогаз України" у рамках поділу активів ПАТ "Укрнафта" з міноритарними акціонерами хоче залишитися власником цієї компанії без участі в ній Ігоря Коломойського та його партнерів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Аргументація необхідності розділення "Укрнафти" включає підготовку "Нафтогазу" до публічного розміщення акцій, залучення міжнародних партнерів, реалізацію ресурсного потенціалу "Укрнафти". "Нафтогаз" вважає, що це буде легше робити, якщо "Укрнафта" не буде пов’язана з Ігорем Коломойським", - йдеться в оприлюдненій у вівторок позиції НАК.

Отже, озвучена НАК позиція зворотна запропонованому в порядку денному позачергових зборів акціонерів на 30 листопада 2021 року варіанту. Відповідно до нього частину активів "Укрнафти" пропонується передати до статутного капіталу створеного нею ТОВ "Укргазактив" з подальшою купівлею "Нафтогазу" в ній 100%-ної частки, викупом "Укрнафтою" у "Нафтогазу" 27 млн 114,256 тис. своїх акцій (50%+1 акція) та їх подальшим анулюванням.

Як повідомлялося, у січні 2021 року "Нафтогаз" направив наглядовій раді "Укрнафти" повідомлення про необхідність розпочати вивчення та розгляд питання поділу її активів за бізнес-напрямами з міноритарними акціонерами.

"Укрнафта" у 2020 році отримала чистий прибуток 4 млрд 269,26 млн грн проти 4 млрд 57,859 млн грн чистих збитків у 2019-му. Чистий дохід зріс на 26% (на 7 млрд 324,617 млн грн) - до 35 млрд 534,818 млн грн, валовий прибуток - на 42,3% (на 5 млрд 183,512 млн грн), до 17 млрд 440,619 млн грн.

"Укрнафта" у 2020 році знизила видобуток нафти та конденсату на 1% (на 15 тис. тонн) порівняно з 2019 роком - до 1,501 млн тонн, газу - на 3% (на 35 млн куб. м) - до 1,127 млрд куб. м, але збільшила виробництво скрапленого газу на 4,5% (на 5 тис. тонн), до 117 тис. тонн. Частка компанії у видобутку нафти з газоконденсатом в Україні у 2020 році становила 62,5%, у видобутку газу - 5,7%.

"Укрнафта" володіє 85 спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів, на її балансі є 1 809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським та іншими колишніми акціонерами ПриватБанку, - майже 42% акцій.