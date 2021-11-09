У Кремлі заявили про "необхідність" зустрічі Путіна та Байдена

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про необхідність зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента США Джо Байдена. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.

"Є розуміння, що зустріч потрібна, що спілкування треба продовжувати", - сказав Пєсков.

За його словами, чітких термінів зустрічі наразі немає.

Раніше прес-секретар президента РФ заявляв, що зустріч Путіна та Байдена цього року "в тому чи іншому форматі - цілком реальна" .

Однак, у Білому домі заявили, що не готові повідомити про нову зустріч Путіна та Байдена.