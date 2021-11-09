Помер зірка серіалу "Квантовий стрибок" Дін Стоквелл

Помер відомий американський актор та номінант на премію "Оскар" Дін Стоквелл. Серце голівудської знаменитості зупинилося у віці 85 років, повідомляє Обозреватель.

Зірка легендарного серіалу "Квантовий стрибок" нічим не хворів. Артист помер безболісно, уві сні вдома в ніч на 8 листопада (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

З 7 років хлопчику довіряли ролі другого плану. У 1947 році за роль сина персонажа Грегорі Пека у фільмі "Джентльменська угода" школяр отримав премію "Золотий глобус" як найкращий актор-початківець.

У 1947 році талант Діна вперше визнали офіційно

Через 12 років після першої серйозної нагороди талант Діна визнали експерти на Каннському кінофестивалі.

У 1988 роль головаря банди у фільмі "Одружена з мафією" принесла йому номінацію на премію "Оскар".

Актора номінували на "Оскар"

Через чотири роки Стоквелл отримав одну з найпрестижніших відзнак в світі: ім'я актора вибили на Голівудській алеї слави, де й зараз можна побачити зірку, яка належить покійній знаменитості.