Повний місяць у листопаді 2021: чим загрожує в парі з затемненням і як його пережити

У п'ятницю, 19 листопада об 11:00 за Києвом зійде останній осінній повний місяць 2021 року. Його особливість у тому, що він збігається з іншою астрономічною подією – частковим місячним затемненням, повідомляє Обозреватель.

Дні повні та затемнення в астрології вважаються складним періодом, коли емоційна сфера виходить на перший план і зростає ризик непередбачуваних ситуацій. Про те, як поводитися правильно в несприятливий час, читайте далі в матеріалі.

Яким буде повний місяць у листопаді 2021

Листопадовий повний місяць пройде в знаку Тельця на осі зі Скорпіоном – вперше з 2014 року. В енергетичному плані він може стати найпотужнішим цього року та відкриє цілий цикл затемнень.

У період затемнення людина стає емоційно вразливою, можливі напади лінощів і деякого "гальмування", пояснюють астрологи. В особистих стосунках можуть проявити себе образи, непорозуміння, конфліктні ситуації, тому варто намагатися бути максимально стриманим.

Листопадовий повний місяць пройде в знаку Тельця на осі зі Скорпіоном. Джерело: Pixabay

Що можна робити в повний місяць

Сприятливе в цей період вирішення фінансових питань, зокрема тих, що стосуються примноження достатку: рекомендується розрахуватися з усіма боргами, взяти депозит тощо. При цьому не слід брати новий кредит або позичати.

Корисним буде позбавитися від всього непотрібного, зробити прибирання вдома, завершити всі розпочаті справи. При цьому важливо не перенавантажувати себе фізично; загалом важливо максимально дбайливо поставитися до стану здоров'я.

Що не можна робити в повний місяць і затемнення 19 листопада

Украй не рекомендуються в період листопадового повного місяця далекі поїздки, будь-які починання, ведення переговорів, прийняття важливих рішень, хірургічні операції та косметичні процедури.

Також бажано уникати дієт, голодування, а раціон харчування має складатися зі свіжих, екологічно чистих продуктів.