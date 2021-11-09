Кому категорично не можна їсти печінку й чому: експертка дала відповідь

Печінка – дуже корисний продукт, в якому багато корисних речовин, які так необхідні організму, як дорослих, так і дітей. Печінка значно перевищує овочі та фрукти у кількості користі, вона низькокалорійна, але дуже поживна. І що не менш важливо – недорогий продукт у порівнянні з м'ясом, повідомляє Обозреватель.

Олена Сунічук розповіла у Facebook про користь печінки, а також – кому категорично не можна їсти цей продукт й чому.

Чим корисна печінка

Для початку зазначимо, що в 100 г печінки яловичої міститься:

Вітамін В12: 3,460% від RDI.

Вітамін В12 сприяє утворенню еритроцитів та ДНК.

Вітамін А: 860-1100% від RDI.

Вітамін А важливий для нормального зору, імунної функції та відтворення.

"Він також допомагає нормально функціонувати таким органам як серце та нирки" , – пояснює експертка.

Рибофлавін (В2): 210-260% від RDI. Рибофлавін важливий для розвитку та функціонування клітин.

Страви з печінки

Фолат (В9): 65% від RDI.

Залізо: 80% RDI чи 35% для менструальних жінок.

Мідь: 1620% від RDI.

Холін

"Печінка забезпечує весь адекватний рівень споживання для жінок й майже весь для чоловіків. Холін важливий для розвитку мозку та функції печінки" , – пояснила фахівець.

Чи небезпечна печінка через накопичення в ній токсинів?

"Завдання печінки – переробляти "токсини" й робити їх безпечними або перетворювати на щось, що можна безпечно вивести з організму. Як результат, "токсини" у печінці не є проблемою, й цього боятися не треба" , – пояснила експертка.

Кому ж таки не можна їсти печінку та чому?

"Є дійсно дві групи людей, яким варто уникати печінки. Перша група – це вагітні жінки, для них споживання сформованого вітаміну А, такого типу, який міститься в печінці, пов'язане з вродженими дефектами плода. Друга група людей – це люди з подагрою. У печінці багато пуринів, що утворюють в організмі сечову кислоту", – розповіла Олена.

Фахівець зазначила, що NHS рекомендує вживати дітям печінку не частіше ніж раз на тиждень від початку прикорму.