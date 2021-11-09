Перші аукціони з продажу землі: Мінагрополітики відзвітувало про результати

В системі "Прозорро.Продажі" успішно відбулися перші земельні аукціони, повідомляє УНІАН.

Як розповіли у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства, 8 листопада Кам'янка-Бузька міська рада Львівської області продала на аукціоні земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,23 га.

"Участь у торгах взяли три учасники, стартова ціна збільшилася в більш ніж чотири рази — з 704 тис. грн до понад 3 млн грн" , - йдеться у повідомленні.

У Мінагрополітики поінформували, що також у Дрогобичі здали в оренду на три роки ділянку несільськогосподарського призначення площею 1,3 га з вартістю понад 227 тис. грн у рік.

"З початку листопада заявки на аукціони значно активізувалися – всього за тиждень 104 нових повідомлень. Таким чином, станом на сьогодні оголошено 510 земельних аукціонів. Площа земельних ділянок, які виставлені на торги, сягає майже 2,3 тис. га. Зараз вони оцінюються у 245 млн грн" , - йдеться в повідомленні.

У міністерстві уточнили, що найбільше аукціонів з оренди землі оголосили Одеська, Черкаська, Кіровоградська, Львівська, Чернівецька області, а з продажу землі несільськогосподарського призначення - Київська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Чернівецька.