Toyota названа третьою найбільш обструктивною компанією на шляху до зміни клімату

Дивним чином прогресивний автовиробник опинився в компанії з нафтовими гігантами. Втім, електромобільний бум у Toyota ще не розпочався, а батарейний електрокар в широкій лінійці моделей лише один, повідомляє 24 Канал.

У звіті InfluenceMap, присвяченому корпораціям та тактикам лобіювання зміни клімату, Toyota названа найгіршою серед автовиробників і третьою у загальному списку. Іншими автовиробниками, які потрапили до списку, були BMW (18 місце), Daimler (24) та Hyundai (25).

Це не перший раз, коли Toyota виділяється за тактику лобіювання. Згідно з попереднім звітом The New York Times, японський автовиробник за закритими дверима провів перед лідерами американського Конгресу кампанію, щоб протистояти планам адміністрації Байдена щодо прискорення впровадження електромобілів. Японська компанія також зазнала поразки у вимірах енергоефективності автомобілів за методикою EPA, які показують, що загальні показники палива бренду зараз знаходяться на нижньому рівні економічних рейтингів.

У 2020 році служба контролю за внесками передвиборчої кампанії у США виявила, що Toyota була найбільшим корпоративним спонсором партії республіканців у Конгресі, які оскаржували результати президентських виборів 2020 року. Також було визначено, що багато з цих політиків ставлять під сумнів наукову основу зміни клімату.

Голова Toyota Акіо Тойода заявив, що якщо всі транспортні засоби в Японії будуть електричними, країні не вистачить електроенергії. Він додав, що інфраструктура, необхідна для підтримки повного переходу на електромобілі, обійдеться країні в еквівалент від 135 до 358 мільярдів доларів. А в Індії керівники місцевих представництв японського бренду, заперечували мету країни перейти на електромобілі до 2030 року.

Toyota вже давно стверджує, що плагін-гібриди та водневі електромобілі можуть запропонувати кращі довгострокові результати в боротьбі зі зміною клімату.

Наразі в лінійці Toyota є лише один батарейний електромобіль – представлений нещодавно кросовер bZ4X, який розроблявся спільно з Subaru. Він став першим із семи моделей нового сімейства повністю електричних автомобілів bZ.