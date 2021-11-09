У Польщі мікроавтобус із українцями потрапив у ДТП: є загиблі

Рано вранці у вівторок, 9 листопада, на трасі неподалік села Ракув у Польщі мікроавтобус марки "Mercedes Sprinter" на швидкості в'їхав у дерево. У транспорті перебували водій та троє пасажирів з України. Про це, посилаючись на польське видання, пише Екатерина Белоброва, Обозреватель.

Двоє пасажирів загинули на місці, ще двох людей негайно госпіталізували.

Відомо, що мікроавтобусом на українських реєстраційних номерах керував 25-річний водій. Близько 4:00 він міг задрімати за кермом, що призвело до з'їзду автомобіля на узбіччя, де росло дерево.

Як прокоментували трагічний інцидент у польській поліції, загиблими виявились 24-річний чоловік та 25-річна дівчина. Ще один 35-річний пасажир разом із водієм отримав множинні травми.

Ведеться слідство для з'ясування всіх обставин смертельної ДТП.