Вишукана коралова сукня: Маша Єфросиніна вразила образом в ефірі "Танців з зірками"

Українська зірка Маша Єфросиніна вкотре стала ведучою балкону на шоу "Танці з зірками". Для чергового прямого ефіру вона одягнула розкішну сукню коралового кольору, повідомляє 24 Канал.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала чарівні фото з нового ефіру шоу "Танців з зірками".

"Безперечна краса моєї роботи в тому, що навіть у найсмутніші часи я маю можливість створювати собі та іншим гарний настрій, розважати, веселити, розбурхувати! Навіть якщо бісити, то теж це комусь приносить полегшення! Ну і що лукавити, моя робота – це можливість дивитися на себе таку," , – поділилась думками жінка.