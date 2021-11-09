Українська еліта пересідає на гелікоптери

Днями з'явилася інформація, що подружжя українських мільярдерів Галина та Олександр Гереги, відомі всій країні завдяки їхній мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр», придбали дорогий вертоліт, повідомляє Страна UA.

Відомості про це з'явилися на сайті Держреєстру повітряних суден. Там значиться, що 20 серпня на «Епіцентр» було оформлено вертоліт Bell 429 цього року випуску. Його вартість коливається від $9,5 до $10,5 мільйонів. Ціна залежить від кількості пасажирських місць та комплектації. ВІП-модифікація може вмістити 4 особи крім пілота і навіть габаритний багаж.

Власник "Епіцентру" та його фіолетовий гелікоптер, скрін: youtube.com

До речі, це вже не перший гелікоптер такої фірми у Герег. Ще 5 років тому Олександр був помічений у Хмельницькій області на такій респектабельній "залізній птиці".

Як нам вдалося дізнатися, ще один олігарх та соратник Петра Порошенка – Юрій Косюк цього літа теж обзавівся одразу двома гелікоптерами цієї ж американської компанії.

9 червня на його підприємство МХП («Миронівський хлібопродукт») було зареєстровано Bell 429 та Bell 430. Загалом гелікоптери потягнуть на $20 млн.

Вертоліт почав втрачати висоту вже під час зльоту, скрін: youtube.com

Зазначимо, що у вересні 2018 року на Трухановому острові, що посередині Дніпра в Києві, зазнав катастрофи «Єврокоптер-145» за $3,5 млн. Було встановлено, що він належить Косюку і також оформлений на його фірму. На борту вертольота був пілот і пасажир, які вижили і з тяжкими травмами були доставлені до лікарні. Тоді в оточенні одного з найбагатших українців розповідали, що він сам як людина зайнята частенько вважав за краще повітрям долати столичні пробки.

Володимир Кличко сам сидить за штурвалом, фото: spotters.net.ua

А ось брат мера Києва Віталія Кличка – Володимир уже кілька років літає гелікоптером американського авіапрому.

Раніше «Страна» публікувала ексклюзивні кадри, як Кличко-молодший на гелікоптері привіз свою доньку Кайю-Євдокію подивитися на тварин у приватний зоопарк «12 місяців», який знаходиться за містом. А потім споттери (люди, чиїм хобі є спостереження, облік та фотографування повітряних суден) зняли спортсмена за штурвалом вертольота Bell 505 2019 року випуску з бортовим номером UR-KEK. На цій чорній махині обтічної форми він неодноразово був помічений над селищем Лютіж, де знаходиться резиденція братів-боксерів, де нещодавно закінчили будівництво вертолітного майданчика прямо на березі Київського моря. У реєстрі цей вертоліт оформлений на фірму "Світодень".

Модель у Кличка значно бюджетніша, ніж в українських олігархів. Такий вертоліт як у Володимира коштує близько $1 650 000, зате він оснащений повністю скляною кабіною для зручності пілота і додатковою функцією безпеки у вигляді високоінерційного несучого гвинта.