Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок на міжбанківському валютному ринку спостерігається відносний баланс попиту та пропозиції. Вранці котирування за звичкою спробували піти вниз, відсутність великого продавця («Укренерго» сьогодні на ринку не з'являлася) і зменшення обсягів пропонованої на продаж валюти не дозволило їм цього.

Національний банк за традицією з'явився на старті торгів, взяв «свої» 5 млн доларів у районі 26,07 гривень – і пішов. Більше його втручання не знадобилося. Покупці, побачивши, що котирування перестали знижуватися, вийшли на ринок та швидко перевели торгівлю в діапазон 26,09-26,12 гривень.

Готівковий курс долара оперативно відреагував на припинення падіння на міжбанку та почав підніматися. Вранці столичні обмінні пункти почали продавати готівкового «американця» по 26,16-26,17 гривень, а на обід цінник підняли до 26,19-26,20 гривень. Оператори валютного ринку повідомляють порталу «Курс України» про зростання кількості бажаючих купити готівку.

Євро на FOREX сьогодні спробував продовжити зростання, що почалося минулої п'ятниці, але після досягнення позначки 1,1606 долара розвернувся і попрямував донизу. На момент написання статті він опустився до 1,1574 долара. Очікування зростання індексу цін виробників у США підігрівають інтерес до покупок долара, що призводить до його зростання проти євро. Готівковий євро подорожчав порівняно із вчорашнім днем: сьогодні у столиці його продають по 30,25-30,30 гривень. Попит не набагато, але вищий, ніж у попередні дні.

Російський рубль у першій половині дня вівторка відвоював у долара 50 копійок: із 71,35 він зріс до 70,85 рублів за долар. Готівковий рубль у Києві трохи подорожчав: переважна більшість обмінників продає оптові партії по 3,65-3,66 гривень за 10 рублів; пропозиції по 3,63 гривні мало.

На кілька копійок став дорожчим і польський злотий: сьогодні у Києві його можна купити, по 6,57-6,60 гривень.