Президентський рейтинг: розрив між Зеленським та Порошенком скорочується

Якби в Україні найближчої неділі проходили президентські вибори, то чинний голова держави Володимир Зеленський отримав би більшість голосів. Проте, розрив між ним та п'ятим президентом України Петром Порошенком скоротився до 6%. Про це, посилаючись на результати опитування, проведеного центром "Социс", повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому, розрив між Зеленським та Порошенком у другому турі виборів становив би менш як 8%. Згідно з оприлюдненими результатами дослідження, підтримати Зеленського на президентських виборах готові 18,6% українців, Порошенка – 12,6%.

На третьому місці у рейтингу лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко – 8,2%, на четвертому – лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко із підтримкою 7,8% опитаних.\

Інші запропоновані респондентам кандидати отримали менше ніж 5% підтримки. При цьому варіант "ні за кого з кандидатів" обрали 14,1% опитаних.

Якби другий тур президентських виборів за участю Зеленського та Порошенка проходив найближчим часом, Зеленський отримав 53,9% голосів тих, хто вже визначився з вибором (29,9% від загальної кількості респондентів).

Підтримка Порошенка становила 46,1% серед тих, хто визначився з вибором (25,6% від загальної кількості респондентів).

Опитування проводилося з 29 жовтня по 4 листопада 2021 року по всій території України, крім АР Крим та непідконтрольної українській владі частини Донецької та Луганської областей.

Результати репрезентативні лише на рівні країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу області.

Усього було опитано 2000 респондентів. Опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/-2,4%.