Стали відомі витрати України на COVID-вакцини

Міністерство охорони здоров'я України витратило на закупівлю вакцин 8,5 млрд грн із передбачених 10,5 млрд. Це понад 80% від виділеної суми. Про це, із посиланням на Державну казначейську службу, пише Александр Иварницкий, Корреспондент.

"З розрахунку, що кількість дорослого населення України становить 34 млн осіб, за планом МОЗ до кінця року показник щеплених двома дозами осіб має становити 56% від дорослого населення", – ідеться в матеріалі.

Станом на 8 листопада, 36,7% українців вакциновано принаймні однією дозою, 25,6% – двома.

Окрім вакцини, за ці кошти закуповують 1,67 млн одиниць розчинника для розведення 10 млн доз вакцини, 29,3 млн ін'єкційних шприців, а також близько 653 тис. контейнерів для утилізації медичних відходів.

Зазначається, що, за даними РНБО, на 8 листопада було закуплено 27,8 млн. доз вакцини, з них 19,8 млн. – за кошти держбюджету (52% від запланованої кількості).

При цьому наступного року в бюджеті закладено на вакцини всього 2,6 млрд грн.