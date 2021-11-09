Лукашенко про ситуацію на кордоні: помилка Білорусі одразу залучить РФ

Олександр Лукашенко прокоментував ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі з Євросоюзом. За його словами, якщо Білорусь допустить помилку, це відразу втягне в ситуацію Росію.﻿ Про це, посилаючись на білоруські ЗМІ, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, у сучасному світі братися за зброю - це "смерті подібно, це самогубство" .

"Боротися сьогодні проти мігрантів "Леопардами" (танками)? Ви мене вибачте. Ми з вами, люди військові, розуміємо, що таке сьогодні вести війну з цими нещасними людьми на кордоні Польщі, припустимо, з Білоруссю, і висувати колони танків. Ясно, що це якесь тренування або шантаж" , - сказав Олександр Лукашенко.

За його словами, Білорусь цьому спокійно протистоїть.