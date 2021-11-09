Лукашенко про ситуацію на кордоні: помилка Білорусі одразу залучить РФ
Олександр Лукашенко прокоментував ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі з Євросоюзом. За його словами, якщо Білорусь допустить помилку, це відразу втягне в ситуацію Росію. Про це, посилаючись на білоруські ЗМІ, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
За його словами, у сучасному світі братися за зброю - це
"смерті подібно, це самогубство".
"Боротися сьогодні проти мігрантів "Леопардами" (танками)? Ви мене вибачте. Ми з вами, люди військові, розуміємо, що таке сьогодні вести війну з цими нещасними людьми на кордоні Польщі, припустимо, з Білоруссю, і висувати колони танків. Ясно, що це якесь тренування або шантаж", - сказав Олександр Лукашенко.
За його словами, Білорусь цьому спокійно протистоїть.
"Ми не задираємося, як деякі в Росії пописують і наші втікачі там із ними. Тому що ми знаємо, що якщо, не дай Бог, ми допустимо якусь помилку, якщо ми оступимося, то це відразу ж утягне в цей вир Росію. А це найбільша ядерна держава. Я не божевільний", - сказав він.