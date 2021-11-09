Мінінфраструктури планує розширити маршрут поїздів "InterCity+"

В Україні до 2024 року мають намір суттєво розширити маршрутну мережу поїздів "InterCity+" — вона об'єднуватиме більш ніж 10 регіонів країни, повідомляє Ділова столиця.

Як заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на форумі "Україна 30", у планах до 2024 року електрифікувати не менше 500 км та розширити мережу швидкісного міжрегіонального сполучення "InterCity+" до більш ніж 10 областей.

Зокрема, йдеться про Ужгород, Чернівці, Луцьк, Житомир, Чернігів, Суми, Кропивницький, Маріуполь, Миколаєв, Херсон.