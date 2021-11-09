У Польщі розповіли, як мігранти штурмують кордон
За останню добу мігранти-курди здійснили понад 300 спроб силового перетину кордону між Білоруссю та Польщею. У хід йдуть стовбури дерев, кийки, сокири, лопати та ножиці, повідомляє Обозреватель.
За словами спікера Головного управління прикордонної служби Польщі Міхала Токарчика, прикордонна служба очікує ескалації насильства у будь-який момент.
Атаки на кордон
Найбільша атака відбулася не біля пункту пропуску Кузниця-Бялостоцька, а на околицях Черемчі, тобто приблизно за 140 км від центру подій понеділка.
"Ввечері біля Черемчі група з близько 100 мігрантів спробувала перетнути кордон. В основному це були громадяни Іраку. Однак охорона запобігла цій спробі", – розповів Токарчик.
В результаті 17 людей затримано, 85 отримали наказ покинути Польщу. Загалом за добу по всьому кордоні зафіксовано 309 спроб його незаконного перетину.
Ще до того, як на кордоні з'явилися тисячі охочих його перетнути, за один день було до 700 подібних спроб.
"Ми намагаємося негайно повернути огорожу у колишній стан", – зазначив речник.
Основні інструменти, якими орудують мігранти на кордоні, – це металеві ножиці, лопати та саморобні кийки з елементів пошкодженого бордюрного паркану. Також у бік прикордонників летіло каміння та гілки, а у кількох місцях мігранти спилили високі дерева, які впали на загородження.
Окрім того, було зафіксовано використання нелегалами невідомого газу. Офіцери поки не помічали вогнепальної зброї чи інших потенційно небезпечніших предметів.
Підбурювання з білоруського боку
Токарчик наголосив, що всі інструменти надані мігрантам службами Білорусі. Також припускається, що вони провокують людей на агресивну поведінку.
Польські прикордонники у відповідь застосовують "заходи прямого примусу", переважно газові.
"Ми поки не можемо говорити про використання вогнепальної зброї. Ми, звичайно, не стрілятимемо у безпорадних людей, які також перебувають на території іншої країни. Нас не спровокують. Ми також знаємо, що це ще не все, що вони можуть зробити, ми готові до будь-яких несподіванок", – сказав речник прикордонної служби.
У свою чергу, прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна в інтерв'ю TVN24 заявив, що готовності до переговорів з боку Білорусі немає, а є "постійна готовність до загострення цієї ситуації".
"На цей момент у нас немає партнера з іншого боку... Ми постійно посилаємо сигнали білоруській стороні і чекаємо на відповідь", – констатував він.
Як з'ясував раніше аналітичний центр "Досьє", потік нелегальних мігрантів, які намагаються проникнути в ЄС через Білорусь, контролює державна компанія "Центркурорт". Європейське прикордонне агентство Frontex зафіксувало, що деякі групи нелегалів супроводжував автомобіль, що нагадує відомчий транспорт білоруських військових.
У таборі мігрантів працюють білоруські пропагандисти, знімаючи все на відео. Показовий випадок, коли один із курдів звернувся до журналістів за допомогою, заявивши, що жінка вмирає. На що вони відповіли: "Так, там уже знімають наші".
Реакція керівництва Білорусі
Глава МВС Білорусі Іван Кубраков запевнив, що мігранти на території республіки перебувають законно, порушень законодавства з їхнього боку не зафіксовано.
"Дійсно, їхня кількість зросла. Проте вони прилітають в нашу країну, маючи візи, заселяються в готелі. Ці люди біжать від війни, намагаються пройти до Євросоюзу. Ми як гостинна країна завжди готові прийняти всіх", – цитує міністра БелТА.
Прокоментував ситуацію і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, назвавши її "якимось тренуванням чи шантажем" з польського боку.
"Боротися сьогодні проти мігрантів "Леопардами"? Ви мене вибачте. Ми з вами люди військові, розуміємо, що таке сьогодні вести війну з цими нещасними людьми на кордоні Польщі, припустимо, з Білоруссю і висувати колони танків", – заявив він в інтерв'ю головному редактору російського журналу "Національна оборона" Ігорю Коротченку.
За словами Лукашенка, якщо Білорусь "допустить якусь помилку", то це відразу ж залучить "до цього виру" Росію.
"А це найбільша ядерна держава. Я не божевільний. Я чудово розумію, до чого це може привести. Тому ніякого тут немає героїзму – "схопив автомат і пішов на польський кордон". Ми усвідомлюємо, ми знаємо своє місце. Але на коліна не станемо", – додав він.