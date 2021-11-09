У Польщі розповіли, як мігранти штурмують кордон

За останню добу мігранти-курди здійснили понад 300 спроб силового перетину кордону між Білоруссю та Польщею. У хід йдуть стовбури дерев, кийки, сокири, лопати та ножиці, повідомляє Обозреватель.

За словами спікера Головного управління прикордонної служби Польщі Міхала Токарчика, прикордонна служба очікує ескалації насильства у будь-який момент.

Атаки на кордон

Найбільша атака відбулася не біля пункту пропуску Кузниця-Бялостоцька, а на околицях Черемчі, тобто приблизно за 140 км від центру подій понеділка.

"Ввечері біля Черемчі група з близько 100 мігрантів спробувала перетнути кордон. В основному це були громадяни Іраку. Однак охорона запобігла цій спробі" , – розповів Токарчик.

В результаті 17 людей затримано, 85 отримали наказ покинути Польщу. Загалом за добу по всьому кордоні зафіксовано 309 спроб його незаконного перетину.

Надзвичайний стан на польському кордоні. Джерело: tvn24.pl

Ще до того, як на кордоні з'явилися тисячі охочих його перетнути, за один день було до 700 подібних спроб.

"Ми намагаємося негайно повернути огорожу у колишній стан" , – зазначив речник.

Основні інструменти, якими орудують мігранти на кордоні, – це металеві ножиці, лопати та саморобні кийки з елементів пошкодженого бордюрного паркану. Також у бік прикордонників летіло каміння та гілки, а у кількох місцях мігранти спилили високі дерева, які впали на загородження.

Мігранти рубають дерева. Джерело: interia.pl

І роблять із гілок кийки. Джерело: onet.pl

Окрім того, було зафіксовано використання нелегалами невідомого газу. Офіцери поки не помічали вогнепальної зброї чи інших потенційно небезпечніших предметів.

Підбурювання з білоруського боку

Токарчик наголосив, що всі інструменти надані мігрантам службами Білорусі. Також припускається, що вони провокують людей на агресивну поведінку.

Польські прикордонники у відповідь застосовують "заходи прямого примусу", переважно газові.

"Ми поки не можемо говорити про використання вогнепальної зброї. Ми, звичайно, не стрілятимемо у безпорадних людей, які також перебувають на території іншої країни. Нас не спровокують. Ми також знаємо, що це ще не все, що вони можуть зробити, ми готові до будь-яких несподіванок" , – сказав речник прикордонної служби.

Польща не збирається використовувати вогнепальну зброю. Джерело: belta.by

У свою чергу, прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна в інтерв'ю TVN24 заявив, що готовності до переговорів з боку Білорусі немає, а є "постійна готовність до загострення цієї ситуації".

"На цей момент у нас немає партнера з іншого боку... Ми постійно посилаємо сигнали білоруській стороні і чекаємо на відповідь" , – констатував він.

Як з'ясував раніше аналітичний центр "Досьє", потік нелегальних мігрантів, які намагаються проникнути в ЄС через Білорусь, контролює державна компанія "Центркурорт". Європейське прикордонне агентство Frontex зафіксувало, що деякі групи нелегалів супроводжував автомобіль, що нагадує відомчий транспорт білоруських військових.

У таборі мігрантів працюють білоруські пропагандисти, знімаючи все на відео. Показовий випадок, коли один із курдів звернувся до журналістів за допомогою, заявивши, що жінка вмирає. На що вони відповіли: "Так, там уже знімають наші".

Реакція керівництва Білорусі

Глава МВС Білорусі Іван Кубраков запевнив, що мігранти на території республіки перебувають законно, порушень законодавства з їхнього боку не зафіксовано.

"Дійсно, їхня кількість зросла. Проте вони прилітають в нашу країну, маючи візи, заселяються в готелі. Ці люди біжать від війни, намагаються пройти до Євросоюзу. Ми як гостинна країна завжди готові прийняти всіх" , – цитує міністра БелТА.

Прокоментував ситуацію і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, назвавши її "якимось тренуванням чи шантажем" з польського боку.

"Боротися сьогодні проти мігрантів "Леопардами"? Ви мене вибачте. Ми з вами люди військові, розуміємо, що таке сьогодні вести війну з цими нещасними людьми на кордоні Польщі, припустимо, з Білоруссю і висувати колони танків" , – заявив він в інтерв'ю головному редактору російського журналу "Національна оборона" Ігорю Коротченку.

За словами Лукашенка, якщо Білорусь "допустить якусь помилку", то це відразу ж залучить "до цього виру" Росію.