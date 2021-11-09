Китай направив військові сили для патрулювання Тайванської протоки
Міністерство оборони КНР направило у вівторок військові сили для організації бойового патрулювання Тайванської протоки, повідомляє ТАСС.
Як йдеться в повідомленні Східної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю, цей захід зумовлений "помилковими діями певної країни".
"Східне командування направить війська для організації спільного бойового патрулювання у напрямку Тайванської протоки, що дозволить підвищити боєздатність та потенціал спільних дій різних видів військ" , - йдеться у документі.
"Тайвань є частиною території Китаю. Ці операції спрямовані проти помилкових дій і заяв певної країни з тайванського питання і сил, які виступають за незалежність Тайваню" , - йдеться в заяві.