Мороз до -7°С уночі та сонце вдень: погода 10 листопада

В Україні починає стрімко холодати. До середини другого тижня листопада мороз уночі буде в усіх регіонах. Водночас, опадів не очікується ніде країною. Навпаки, синоптики обіцяють суху та ясну погоду.

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Отже, у середу, 10 листопада, у всіх центральних, північних, східних та південних областях, а також у Криму очікується температура близько 3-7°С удень. На заході країни буде дещо тепліше: у більшості областей обіцяють 6-9°С удень, на Закарпатті – 8-10°С. Уночі ж у всіх західних, центральних, північних і східних областях очікується від -7°С у центрі та на півночі до -3°С на заході та сході. На півдні та в Криму вночі обіцяють від -1°С до 1°С.

Опадів 10 листопада не очікується ніде країною. Середня швидкість вітру – 11-25 км/год, у Криму місцями можливі шквали до 32 км/год. У західних та північних областях буде не так вітряно – там обіцяють вітер близько 7-18 км/год.

У столиці України, Києві, 10 листопада температура повітря очікується на рівні від -3°С до 4°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і легка хмарність.