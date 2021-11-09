Зеленський доручив скликати засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський доручив Олексію Данілову скликати засідання Ради національної безпеки і оборони. Засідання має відбутися завтра, 10 листопада, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Президент доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13:30 в м. Київ засідання РНБО. Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання" , - зазначили в апараті.

Засідання РНБО відбудеться в Офісі президента України.

Питання, які планується винести на обговорення РНБО, наразі не називаються.

Раніше Зеленський вніс зміни до складу РНБО. Відповідний указ був виданий після перестановок в Кабінеті міністрів.