Нардеп Скороход обвиняет бывшего мужа в краже криптовалюты на 94 млн

Народна депутатка України Ганна Скороход втратила доступ до криптогаманців із токенами Bitcoin, Ethereum та Ethereum classic, сукупна вартість яких за нинішнім курсом перевищує 94 млн грн. Політикиня стверджує, що ключі перебувають у її колишнього чоловіка, повідомляє Обозреватель.

Декларацію нардепки за 2020 рік було опубліковано на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. У документі Скороход вказала наявність у неї:

44 монет Bitcoin (майже 77,9 млн грн);

130 токенів Ethereum (16,3 млн грн);

135 одиниць Ethereum classic (219,8 тис. грн).

Проте "Слово і справа" повідомляє, що Скороход не змогла підтвердити НАЗК своє право власності на криптовалюту. За словами політикині, вона не знає, як це зробити. До того ж, усі операції здійснював її колишній чоловік Олексій Алякін, а після розлучення він забрав ключі до гаманців, тому нардепка не може отримати до них доступу.

"Де сьогодні містяться ключі та паперові документи, декларанту невідомо, після розлучення Олексій Алякін доступ до них не надав, у зв'язку з чим розпочато кримінальне провадження" , – стверджують у НАЗК.

При цьому свою декларацію за 2020 рік Скороход подала 30 березня 2021 року, а з Алякіним розлучилася у квітні 2021 року. Оскільки на той час вона проживала разом із чоловіком, її доводи не було враховано.

Крім того, у своїй декларації Скороход вказала наявність у ексчоловіка 118 біткоїнів, 78 ефірів та 353 одиниць Etherum Classic. Однак надати документи, що підтверджують це, вона також не змогла і обмежилася "загальними поясненнями щодо отримання права власності на криптовалюту".

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Водночас у НАЗК констатували, що не виявили у декларації Скороход ознак незаконного збагачення, конфлікту інтересів та необґрунтованості активів. При цьому в агентстві підрахували, що в декларації зазначено недостовірні відомості на 245 тис. грн (враховувалася вартість криптовалюти на момент її придбання), що є підставою для штрафу у розмірі до 42,5 тис. грн.