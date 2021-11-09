Бюджетний провал: Мінфіну доведеться влазити в борги

Дефіцит державного бюджету за підсумками 2021 року за загальним фондом становитиме близько 170 млрд грн при річному плані 220 млрд грн, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила керівник Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки Дар'я Марчак під час онлайн-презентації щомісячного аналітичного продукту "Бюджетний барометр".

"За нашими оцінками, на кінець 2021 року дефіцит загального фонду державного бюджету буде дещо нижчим, ніж передбачено законом про державний бюджет, враховуючи економію за видатками (яку ми очікуємо на рівні 3% видаткової частини бюджету за загальним фондом) та боргових виплат. Але фінансування навіть такого зменшеного обсягу дефіциту бюджету вимагатиме значна активізація боргових запозичень Мінфіном, що складно реалізувати без активної співпраці з МВФ та виходу на зовнішні ринки" , — заявила Марчак.

За оцінками Центру, за листопад-грудень дефіцит становитиме близько 115 млрд. грн.

"Щоб профінансувати цей дефіцит та здійснити заплановані погашення державного боргу (64,4 млрд грн), за останні два місяці року Мінфіну потрібно запозичувати ще близько 180 млрд грн або в середньому по 90 млрд грн на місяць (припускаючи, що доходи будуть на рівні оновленого) річного плану, тобто 159 млрд грн за листопад-грудень). Для порівняння: у січні-жовтні середньомісячний розмір запозичень становив близько 40 млрд грн" , — додають у KSE.

Уряд, незважаючи на перевиконання надходжень до державного бюджету, продовжує відставати за видатками у січні–жовтні на 7,3%. У січні-вересні державний бюджет звели з дефіцитом 37,4 млрд грн, проте витрати на 7,7% не виконують плану. Доходи загального та спецфондів державного бюджету України за січень-жовтень 2021 року склали 1,018 трильйона гривень, що на 4,5% або на 43,7 мільярда більше за план і на 21% перевищує показник за аналогічний період минулого року.