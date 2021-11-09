Литва оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Литовський Сейм підтримав урядову пропозицію ввести режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Рішення набуде чинності завтра, 10 листопада, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

За словами спікера Сейму Вікторії Чміліте-Нільсен, раніше вже вживалися заходи для запобігання загрози масового напливу мігрантів, але цих інструментів було недостатньо.

Згідно із законопроектом, надзвичайний стан набуде чинності 10 листопада і триватиме протягом місяця. На питання про те, чи достатньо цього терміну, прем'єр Інгріда Шимоніте відповіла, що до цього в Литві ніколи не вводився надзвичайний стан.

Вона також підкреслила, що режим надзвичайного стану допускає обмеження прав, але тільки тих людей, які нелегально потрапили до Литви.