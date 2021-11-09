Подорожчало практично все: як в Україні змінилися ціни
За рік – із жовтня-2020 до жовтня-2021 – інфляція в Україні сягнула 10,9%. Від початку 2021 року вона встановилася на рівні 8,5%. Це спричинило суттєве здорожчання практично всіх продовольчих товарів. Насамперед, ідеться про соняшникову олію – порівняно з жовтнем 2020 року вона здорожчала на 57,4%, повідомляє Обозреватель.
За даними Держстату, загальне здорожчання продуктів порівняно з жовтнем-2020 становило 10,9%. При чому подорожчало все, крім фруктів (вони стали дешевшими на 3,9%), а також одягу та взуття (подешевшали на 4,9%).
Як подорожчали товари
Найбільше за рік подорожчала комуналка – на 18,8%. Найменше – предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла. Вони стали дорожчими лише на 4%. Загальна картина подорожчання товарів в Україні така:
- продукти харчування та безалкогольні напої – 13,6%;
- алкогольні напої та тютюнові вироби – 9,9%;
- послуги ЖКГ – 18,8%;
- предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла – 4%;
- транспорт – 11,8%;
- зв'язок – 4,8%;
- відпочинок та культура – 2,9%;
- освіта – 16,9%;
- ресторани та готелі – 7,9%;
- різні товари та послуги – 7,7%.
Як подорожчали продукти за місяць
Порівняно з вереснем 2021 року, у жовтні загальне здорожчання продуктів становило 0,9%. Найбільше у ціні зросли овочі – на 10,6%. Далі йдуть:
- хліб – 2,4%;
- молоко – 1,9%;
- олія – 1,9%
- хліб та хлібопродукти – 1,8%;
- сир та сир (сир) – 1,5%;
- яйця – 1,1%;
- м'ясо та м'ясопродукти – 1,1%;
- макаронні вироби – 0,8%;
- риба та продукти з риби – 0,4%.
Втім, дещо й подешевшало. Наприклад, цукор став дешевшим на 3,1%. А крім того:
- олія соняшникова зменшила в ціні на 1,6%;
- фрукти – на 6,6%.
Як за місяць змінилися ціна комуналки
А ось комуналка у жовтні, за даними Держстату, порівняно з попереднім місяцем подешевшала на 0,9%. Втім, на цей показник суттєво вплинуло зниження ціни на 7,4% на електроенергію.
Інші послуги ЖКГ у ціні або зросли, або залишилися на тому ж рівні. Так, здорожчали:
- утримання та ремонт житла – на 1,1%;
- утримання будинків та прибудинкових територій – 1,6%;
- природний газ – 3,2%;
- гаряча вода, опалення – 0,2%.
На колишньому ж ціновому рівні залишилися лише 2 послуги. Йдеться про водопостачання та каналізацію.