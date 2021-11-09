За рік – із жовтня-2020 до жовтня-2021 – інфляція в Україні сягнула 10,9%. Від початку 2021 року вона встановилася на рівні 8,5%. Це спричинило суттєве здорожчання практично всіх продовольчих товарів. Насамперед, ідеться про соняшникову олію – порівняно з жовтнем 2020 року вона здорожчала на 57,4%, повідомляє Обозреватель.

За даними Держстату, загальне здорожчання продуктів порівняно з жовтнем-2020 становило 10,9%. При чому подорожчало все, крім фруктів (вони стали дешевшими на 3,9%), а також одягу та взуття (подешевшали на 4,9%).

Подорожчало практично все: як в Україні змінилися ціни

Як подорожчали товари

Найбільше за рік подорожчала комуналка – на 18,8%. Найменше – предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла. Вони стали дорожчими лише на 4%. Загальна картина подорожчання товарів в Україні така:

продукти харчування та безалкогольні напої – 13,6%;

алкогольні напої та тютюнові вироби – 9,9%;

послуги ЖКГ – 18,8%;

предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла – 4%;

транспорт – 11,8%;

зв'язок – 4,8%;

відпочинок та культура – 2,9%;

освіта – 16,9%;

ресторани та готелі – 7,9%;

різні товари та послуги – 7,7%.

Як подорожчали продукти за місяць

Порівняно з вереснем 2021 року, у жовтні загальне здорожчання продуктів становило 0,9%. Найбільше у ціні зросли овочі – на 10,6%. Далі йдуть:

хліб – 2,4%;

молоко – 1,9%;

олія – 1,9%

хліб та хлібопродукти – 1,8%;

сир та сир (сир) – 1,5%;

яйця – 1,1%;

м'ясо та м'ясопродукти – 1,1%;

макаронні вироби – 0,8%;

риба та продукти з риби – 0,4%.

Втім, дещо й подешевшало. Наприклад, цукор став дешевшим на 3,1%. А крім того:

олія соняшникова зменшила в ціні на 1,6%;

фрукти – на 6,6%.

Як за місяць змінилися ціна комуналки

А ось комуналка у жовтні, за даними Держстату, порівняно з попереднім місяцем подешевшала на 0,9%. Втім, на цей показник суттєво вплинуло зниження ціни на 7,4% на електроенергію.

Інші послуги ЖКГ у ціні або зросли, або залишилися на тому ж рівні. Так, здорожчали:

утримання та ремонт житла – на 1,1%;

утримання будинків та прибудинкових територій – 1,6%;

природний газ – 3,2%;

гаряча вода, опалення – 0,2%.

На колишньому ж ціновому рівні залишилися лише 2 послуги. Йдеться про водопостачання та каналізацію.