Недостатньо жовчі: що робити з сухою шкірою обличчя восени

Шкіра - найбільший орган нашого тіла. Вона важить від 3 до 4 кг і займає приблизно 2 м. ﻿Найголовніша функція шкіри - захисна, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Одночасно шкіра - дуже ніжний орган, адже на неї валитися весь спектр впливів, починаючи від навколишньої природи, токсинів, патогенів, алергенів, УФ-випромінювання, закінчуючи нашим стресом, гормонами, дисбалансом мікроелементів і якістю харчування, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Надя Андрєєва. Вона впевнена: з проблемами шкіри в різний час стикається майже кожна жінка.

Суха шкіра - дуже часто зустрічається симптом, який може бути наслідком багатьох дисбалансів в тілі.

Суха шкіра: головні причини

Ми знаємо, що дефіцит жиророзчинних вітамінів, таким як А, Е, D і К часто є причиною сухості шкіри.

Однак мало приймати ці вітаміни в добавках і навіть мало їсти жирні продукти, які містять ці вітаміни! Дуже важливо, щоб вони засвоювалися.

Для того, щоб засвоювалися жиророзчинні вітаміни, виводилися токсини і стілець був регулярним, необхідно, щоб вироблялося достатня кількість якісної жовчі.⠀

Жири перетравлюються по-іншому, ніж вуглеводи і білки. Для того, щоб організм їх переварив, нам і потрібна жовч, яка допомагає розщеплювати жири.

Якщо жовчі недостатньо, якщо вона неякісна або неповноцінно виділяється, то це може привести до запорів.

Як наслідок, це може привести до того, що організм погано засвоює жири і жиророзчинні вітаміни, що призводить до сухості шкіри на різних ділянках тіла…

Здоров'я кишечника - дорівнює здоров'я шкіри

Причини дисбалансу: