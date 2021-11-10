Недостатньо жовчі: що робити з сухою шкірою обличчя восени

Недостатньо жовчі: що робити з сухою шкірою обличчя восени

Шкіра - найбільший орган нашого тіла. Вона важить від 3 до 4 кг і займає приблизно 2 м. ﻿Найголовніша функція шкіри - захисна, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Одночасно шкіра - дуже ніжний орган, адже на неї валитися весь спектр впливів, починаючи від навколишньої природи, токсинів, патогенів, алергенів, УФ-випромінювання, закінчуючи нашим стресом, гормонами, дисбалансом мікроелементів і якістю харчування, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Надя Андрєєва. Вона впевнена: з проблемами шкіри в різний час стикається майже кожна жінка.

Суха шкіра - дуже часто зустрічається симптом, який може бути наслідком багатьох дисбалансів в тілі.

Суха шкіра: головні причини

  • Ми знаємо, що дефіцит жиророзчинних вітамінів, таким як А, Е, D і К часто є причиною сухості шкіри.

Однак мало приймати ці вітаміни в добавках і навіть мало їсти жирні продукти, які містять ці вітаміни! Дуже важливо, щоб вони засвоювалися.

  • Для того, щоб засвоювалися жиророзчинні вітаміни, виводилися токсини і стілець був регулярним, необхідно, щоб вироблялося достатня кількість якісної жовчі.⠀
  • Жири перетравлюються по-іншому, ніж вуглеводи і білки. Для того, щоб організм їх переварив, нам і потрібна жовч, яка допомагає розщеплювати жири.
  • Якщо жовчі недостатньо, якщо вона неякісна або неповноцінно виділяється, то це може привести до запорів.
  • Як наслідок, це може привести до того, що організм погано засвоює жири і жиророзчинні вітаміни, що призводить до сухості шкіри на різних ділянках тіла…

Здоров'я кишечника - дорівнює здоров'я шкіри

Причини дисбалансу:

  1. деякі інфекції,
  2. запальні процеси в печінці,
  3. нестача вітаміну D,
  4. недолік базових речовин, яке потрібно для того, щоб виробляти жовч, в тому числі, бетаїн, холін, деякі вітаміни групи B,
  5. підвищений рівень цукру в крові,
  6. у деяких випадках, похилий вік.

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