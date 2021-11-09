На Прикарпатті антивакцинатори влаштували заворушення у ліцеї

8 листопада в Єзупільський ліцей Єзупільської ТГ Івано-Франківської області увірвалися антивакцинатори, яких очолював скандальний львівський блогер Остап Стахів, повідомляє InfoResist.

Антивакцинатори обурилися через те, що їхню однодумницю без COVID-сертифіката, вчительку початкових класів Галину Бусько відсторонили від роботи. Жінка заявила, що робити щеплення не має наміру, але буде продовжувати ходити на роботу.

“Я написала, що не згодна вакцинуватися. Тому що вакцинуватися або не вакцинуватися – це мій вибір. Ті, які я вважала потрібними щеплення, я зробила. Це медичне дослідження, і я не хочу ставити на собі експеримент», – заявила Бусько.

Антивакцинатори, яких вона покликала для “захисту своїх прав”, увірвалися до ліцею без масок, зірвали уроки і влаштували скандал. На прохання голови Єзупільської ТГ Ігоря Лукашевича надіти маски чоловіки вигукували: “ Ти хто? Геноцидник!.. Ти щось поплутав ”.

Вони транслювали те, як увірвалися до навчального закладу, в соцмережах. На місце події прибули і поліціянти. Антивакцинатори звернулися до правоохоронців з вимогою допустити вчительку до роботи і погрожували “народними затриманнями”. При цьому діти були налякані і не розуміли, що відбувається.

За словами Лукашевича, в ліцеї працює 61 викладач, від вакцинації відмовилася тільки Бусько. 9 листопада під час наради з головами райдержадміністрацій, районних рад та територіальних громад в Івано-Франківській облдержадміністрації голова Єзупільської ТГ розповів, що через дії антивакцинаторів директор ліцею був госпіталізований до лікарні.

Лукашевич уточнив, що директор Єзупільського ліцею знаходиться в передінфарктному стані в кардіоцентрі. Він акцентував, що поліціянти не були готові протистояти антивакцинаторам.