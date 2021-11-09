ЦВК визнала обраними ще трьох нардепів

Центральна виборча комісія встановила результати довиборів до Верховної ради на округах №184 та №197 у Херсонській та Черкаській областях. ЦВК визнала обраними нардепами переможців виборів, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"В ОВО № 184 народним депутатом України обрано Сергія Козиря. Своєю чергою в ОВО № 197 народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського" , - заявили в Центрвиборчкомі.

За результатами голосування, Козир здобув підтримку 62,6% виборців, а Войцехівського підтримали 46,1% тих, хто взяв участь у волевиявленні.

Тепер у Козиря та Войцехівського є 20 днів, щоб подати до ЦВК документи, необхідні для їх подальшої реєстрації народними депутатами.

"Після отримання та розгляду перелічених документів Комісія ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України" , - пояснили у ЦВК.

Нагадаємо, до цього ЦВК визнала обраним нардепом Сергія Кострійчука.Він має зайти до парламенту за списком партії замість Ірини Верещук, яку призначили віце-прем'єрміністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій