Пасажиропотік "Борисполя" перевищив 1 млн осіб

У жовтні 2021 року Міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 1,031 млн. пасажирів, що становить 71% від показника докризового 2019 року (1,445 млн. осіб), повідомляє UBR.

Структура пасажиропотоку така:

653540 - пасажири регулярних рейсів;

377571 - нерегулярних рейсів.

Найпопулярнішими міжнародними напрямками для пасажирів у жовтні стали Туреччина, Єгипет та Німеччина. На ці країни припадає понад 51% пасажиропотоку "Борисполя".

До топ-10 напрямків увійшли такі міста: Анталія, Шарм-Ель-Шейх, Хургада, Стамбул, Амстердам, Дубай, Тель-Авів, Барселона, Анкара та Відень.

З початку року аеропорт обслужив понад 8 млн. пасажирів авіарейсів. Цей показник становить 61% від рівня 2019 року, коли за 10 місяців було обслуговано понад 13 млн. осіб.