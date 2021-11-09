До Саакашвілі не пустили Ясько та особистого лікаря

Особистого лікаря третього президента Грузії Михайла Саакашвілі Ніколоза Кіпшидзе від учорашнього вечора не пускають до ув'язненого, якого перевели до Глданської в'язниці для надання медичної допомоги, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

Ясько зазначила, що сьогодні вперше приїхала до Глданської в’язниці на околиці Тбілісі і кілька годин чекала на отримання дозволу відвідати Саакашвілі. Проте що до їй відповіли, що дозвіл "у процесі".

"Те саме, на жаль, і навіть гірше, з ненаданням дозволу особистому лікарю Михайла — Ніколозу Кіпшидзе. З вчорашньої ночі йому кажуть, що його документи на дозвіл "в процесі". Хоча в Руставі всі дозволи на майже безперешкодний вхід лікаря до Михайла були" , — написала нардеп.

Ясько додала, що щиро сподівається, що зможе відвідати Саакашвілі.