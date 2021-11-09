Валютний ринок вівторка: підсумки дня

У вівторок обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку знизилася настільки, що втручання Національного банку для утримання курсу долара від падіння не знадобилося.

Як стало відомо порталу «Курс України» , сьогодні державна компанія «Укренерго» не продавала валюту. Пропозиція валюти від експортерів хоч і була більшою, ніж у звичайні дні, але досить активно викуповувалась тими, хто до останнього сподівався на зниження курсу долара нижче 26 гривень. Побачивши, що цього не сталося, покупці активізували свої дії. Сьогодні їх було набагато більше, ніж у попередні дні; протягом дня кількість охочих купити валюту часто перевищувала кількість продавців у 2-3 рази. Тому сьогодні ринок чудово впорався без допомоги регулятора, а котирування до кінця торгової сесії повернулися до початкового рівня.

Закрили торги вівторка на тому ж рівні на покупці, що й у понеділок, і на 0,5 копійки нижче. Можна стверджувати, що вони лишилися без змін.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,05/26,10 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися вужче, ніж у понеділок: спред на відкритті становив лише 5 копійок. Перша угода на 1 млн. доларів за ціною 26,0625 гривень пройшла о 9:20. Через 10 хвилин на ринку з'явився Національний банк; щоб викупити 5 млн. доларів у районі 26,07 гривень, йому знадобилося не більше двох хвилин. Після цього регулятор пішов і до кінця торгів не з'явився. На старті торгів було встановлено новий річний мінімум – 26,05 гривень на купівлю, але подальшого зниження котирувань не відбулося, а приблизно з 10-ї ранку і до кінця торгів угоди проходили у вузькому діапазоні 26,08-26,12 гривень. Незважаючи на те, що покупців сьогодні було більше, вони не брали дорого і змусили продавців знизити цінники.

Котирування закриття – 26,08/26,085 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 105,9 млн. порівняно з понеділком і склав 205,1 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,0856 гривень.

Офіційний курс долара на 10 листопада встановлено на позначці 26,0927 гривень за долар, зростання на 1,21 копійки.

Офіційний курс євро на 10 листопада встановлено на позначці 30,2075 гривні за євро, зростання на 0,49 копійки.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва вранці продавали 26,16-26,17 гривень; на обід «американець» подорожчав до 26,19-26,20 гривень, а надвечір знову подешевшав до 26,18 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1589 долара. Сьогодні євро протягом дня здійснював різкі рухи в різні боки: спочатку виріс до 1,1606 долара, потім опустився до позначки 1,1569, після чого знову пішов нагору і піднявся до 1,1607 долара, але не зміг утриматися і знову пішов униз. Готівковий євро сьогодні вдень продавали за 30,25-30,30 гривень.

Російський рубль упродовж дня подорожчав на 70 копійок: з 71,35 він зріс до 70,65 рублів за долар. Станом на 19:00 російська валюта торгується у вузькому діапазоні 70,90-70,95 рублів. Ціна готівкового рубля у столиці не змінилася: вже кілька днів поспіль його продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.