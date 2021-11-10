Ринок електромобілів в Україні встановив рекорд

У жовтні українці встановили рекорд купівлі вживаних електромобілів – 1460 машин. Причому 698 авто купили на внутрішньому вторинному ринку, а 762 од. – привезли з-за кордону. Першість у рейтингу популярності утримує доступний Nissan Leaf, повідомляє Auto.Ria.

Примітно, що торік 95 машин на батарейній тязі завезли з Китаю. Це 6,5% загального ринку електрокарів в Україні. Водночас експерти вважають, що про зародження нової тенденції говорити поки що зарано, але не виключають масовість таких надходжень до країни.

Топ-10 популярних моделей на ринку вживаних електрокарів виглядає так:

Nissan Leaf - 480 авто було зареєстровано у жовтні;

Tesla Model 3 – 177 од.;

Tesla Model S – 99 од.;

Chevrolet Bolt - 68 од.;

Renault ZOE - 66 од.;

VW e-Golf - 65 од.;

Audi e-tron - 35 од.;

BMW i3 - 35 од.;

Fiat 500e - 34 од.;

Tesla Model Y – 32 од.

Загальна кількість електроавто в Україні становить понад 31 тис. легковиків. Вартість таких уживаних машин - різна: від $5000 за "ранні" Leaf або вантажні Renault Kangoo ZE до понад $200 тис. за спортивні Porsche Taycan Turbo або новітні Tesla Model S Plaid з кермом-штурвалом.