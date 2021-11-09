Великобританія просить Катар про постачання газу на екстрений випадок

Велика Британія провела переговори з Катаром щодо довгострокової газової угоди, яка зробила б країну Перської затоки "постачальником останньої інстанції", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Така угода допоможе забезпечити стабільне постачання СПГ з Катару навіть в умовах обмежених світових постачань. Дефіцит постачань газу в усьому світі призвів до різкого зростання цін в останні місяці, внаслідок чого галузі британської економіки, які активно витрачають енергоресурси, а також постачальники стикнулися з труднощами, а багато споживачів - зі зростанням розміру рахунків.

Крім того, Катар, найбільший у світі експортер СПГ, за останні два тижні перенаправив до Великої Британії чотири великих танкери. За словами одного з джерел Financial Times, це сталося після того, як британський прем'єр Борис Джонсон звернувся по допомогу до еміра Катару шейха Таміма бен Хамада Аль Тані.

Влада Великої Британії наполягає на тому, що країна не " запитувала й не отримувала ніяких додаткових постачань від уряду Катару ", і що енергопостачання перебуватиме на достатньому рівні протягом зими.

Водночас джерела підтвердили, що британська влада хоче укласти довгострокову угоду на тлі побоювань стосовно посилення конкуренції за постачання СПГ в Азії.

"Катар висловив готовність укласти довгострокову угоду про постачання газу до Великої Британії в разі надзвичайної ситуації", - цитує FT слова одного з джерел.

Дефіцит газу зумовлений стрибком попиту на тлі відновлення світової економіки від наслідків пандемії коронавірусу й обмеженням експорту газу з Росії в Західну Європу.

На газ припадає близько 40% вироблення електроенергії у Великій Британії, він використовується для опалення більшості будинків. Очікується, що він залишиться основним джерелом палива, навіть незважаючи на прагнення країни досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

Кількість танкерів з СПГ, що прибувають до Великої Британії поточного року, знижується. Більшість постачань іде в Азію, зокрема з Катару, який здебільшого має довгострокові фіксовані контракти з країнами регіону. Цього року Катар вибув з офіційного списку основних постачальників газу до Великої Британії.