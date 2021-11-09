Гендиректор Apple інвестує у криптовалюту: названі монети

Генеральний директор американської корпорації Apple Тім Кук інвестує у криптовалюти. Він підтвердив, що володіє біткоїнами та ефіріумом, повідомляє UBR.

За його словами, "розумно" вливати кошти у "крипту" з метою диверсифікації портфеля. При цьому він зазначив, що нікого не консультує щодо інвестицій.

Також Кук зазначив, що деякий час цікавився криптовалютою та досліджував цю тему. Однак топ-менеджер наголосив, що це його особистий інтерес. Він відхилив припущення, що Apple може використовувати криптовалюти.

До того ж, він відкинув можливість інвестицій у цьому напрямку з боку корпорації.