Amazon дозволив оплату криптовалютою

Найбільша у світі платформа електронної комерції Amazon дозволить оплачувати покупки у кількох видах криптовалют. Це стане можливим завдяки співпраці з платіжним сервісом Venmo, який підтримує токени Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash, повідомляє Обозреватель.

Як заявила PayPal, яка є материнською компанією Venmo, на сайті та в мобільному додатку Amazon новий засіб оплати буде додано з 2022 року. Цікаво, що користуватися гаманцем PayPal для оплати у цьому інтернет-магазині не можна.

"Останній рік ми були зосереджені на наданні нашій спільноті більше способів застосування Venmo у повсякденному житті. Це уможливлює оплату за допомогою QR-кодів та надання додаткових функцій, таких як захист покупок. Ми дуже раді, що з наступного року наші користувачі та клієнти Amazon зможуть оплачувати покупки за допомогою Venmo" , – каже віцепрезидент Venmo Даррелл Еш.

Варто зазначити, що у фінансовому звіті PayPal за III квартал ідеться, що Venmo збільшила обсяг платежів на 36%, до $60 млрд. Кількість користувачів сервісу в США сягає 80 млн.

"Ми розуміємо, що нашим клієнтам потрібна варіативність і гнучкість для оплати покупок на Amazon. Ми раді об'єднатися з Venmo і надати нашим клієнтам можливість платити за допомогою облікових записів Venmo, надаючи їм нові способи оплати на Amazon" , – ідеться в заяві директора Amazon із глобального прийому платежів Бена Вовка.

Компанія Venmo була створена у 2009 році, але з 2015 належить PayPal. Це мобільний додаток, який використовується для однорангових платежів.

Відмінна риса платформи – публічний статус платежів за замовчуванням, завдяки чому призначення грошових переказів багатьох користувачів доступне кожному. За бажанням ця функція вимикається у налаштуваннях.

Можливість операцій із криптовалютами користувачам Venmo надали раніше у 2021 році. Сервіс також пропонує випуск власної кредитної картки.

Варто зазначити, що Amazon та PayPal оголосили про співпрацю після того, як від цього сервісу відмовився інший гігант інтернет-торгівлі – eBay. Це коштувало платіжній платформі 45% обсягу транзакцій та 3% доходу за квартал.