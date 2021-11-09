Правнук Сталіна став бомжем

Прямий правнук Йосипа Сталіна глухонімий Селім Бенсаад став бомжем. Чоловік змушений ночувати у своєму автомобілі. Його батько алжирець Хосін Бенсаад фактично вигнав його на вулицю, змінив замки та намагається заволодіти дорогою квартирою у Москві, повідомляє 360tv.

Прес-аташе Селіма Бенсаада Вадим Горжанкін розповів, що через давній конфлікт із батьком Селім не може потрапити до тієї квартири, де він прописаний.

Ситуація дуже загострилася після недавнього виходу книги, співавтором якої був Селім.

За словами Горожанкіна, ця книга містить «дуже сенсаційну інформацію». Зокрема, там йдеться про заповіт, який батько Селіма підробив, щоб заволодіти квартирою, а також міститься інформація, що Хосін був запроваджений у родину Сталіна іноземною розвідкою.

Селім Бенсаад народився 1971 року в родині Галини Джугашвілі, дочки старшого сина Сталіна Якова Джугашвілі. Галина народила малюка від студента з Алжиру Хосіна Бенсаада, який приїхав до Москви навчатись в Інституті дружби народів ім. Лумумби.