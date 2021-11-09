У Чернігівській області затримали суддю на хабарі у півмільйона гривень

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) викрили суддю Чернігівського окружного адміністративного суду на отриманні хабаря понад півмільйона гривень. Вона вимагала гроші за винесення "правильного рішення" на користь позивача, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Суддю затримали ввечері 9 листопада при отриманні другої частини хабаря в розмірі 13 тисяч доларів (близько 338 тисяч гривень). Перший транш неправомірної вигоди-7 тисяч доларів (близько 182 тисяч гривень) - вона отримала раніше.



У САП зазначили, що суддя вимагала гроші за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача.

Вирішується питання про повідомлення судді про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або витяг неправомірної вигоди службовою особою).

Судді загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом трьох років та конфіскація майна.