Нові тарифи Vodafone на дзвінки за кордон

Зміни у тарифах Vodafone на дзвінки за кордон, анонсовані на 12 листопада, торкнуться всіх абонентів, повідомляє UBR.

З найближчої п'ятниці діятимуть кілька базових пропозицій, у тому числі такі:

20 грн за 20 хв. на день – 17 країн (Греція, Ізраїль, Індія, Іспанія, Канада, Німеччина, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Великобританія, США, Угорщина, Франція, Чехія та Швеція);

25 грн за 5 хв. на день – 19 держав (Австралія, Бангладеш, Бельгія, Ватикан, Данія, Ірландія, Італія, Казахстан, Китай, Кіпр, Мальта, Нігерія, Нідерланди, Норвегія, Пакистан, Росія, Узбекистан, Хорватія, Швейцарія).

На дзвінки до країн, які не увійшли до зазначених тарифів, вартість становитиме від 25 грн за 1 хв. SMS за кордон коштуватиме 3 грн.

На 10 листопада для абонентів діють раніше затверджені тарифи. За 10 грн можна 10 хв. спілкуватися з 48 країнами, а на решту дзвінків за кордон потрібно платити від 5 грн/хв. SMS коштує 2 грн.