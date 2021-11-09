Toshiba планує поділитися на три компанії

Toshiba планує поділитися на три компанії

Японський промисловий конгломерат Toshiba розглядає питання про поділ на три компанії. Корпорація, яка відчуває труднощі, хоче таким чином підвищити свою ринкову цінність, оптимізувати операції і відреагувати на невдоволення акціонерів, повідомляє NHK.

Велика корпоративна структура Toshiba включає майже 300 дочірніх підприємств. Як повідомляють джерела, ідея полягає в тому, щоб згрупувати їх за трьома секторами: інфраструктура, електронна продукція та мікросхеми. Ці три компанії прагнутимуть виставити свої акції на біржу приблизно за два роки.

Такий розділ украй незвичайний для японських промислових конгломератів. Toshiba намагається перебудуватися після скандалу з фінансовою звітністю, що сплив у 2015 році, а також величезних втрат у галузі ядерної енергетики.

Акціонери-активісти цього року чинили тиск на компанію і домоглися відставки голови та ще одного члена ради директорів у червні.

Реформа може сприяти підвищенню цінності корпорації та зменшити такий тиск.

Toshiba, як очікується, включить цю пропозицію до плану менеджменту, який буде оголошено в п'ятницю.

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