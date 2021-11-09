Toshiba планує поділитися на три компанії

Японський промисловий конгломерат Toshiba розглядає питання про поділ на три компанії. Корпорація, яка відчуває труднощі, хоче таким чином підвищити свою ринкову цінність, оптимізувати операції і відреагувати на невдоволення акціонерів, повідомляє NHK.

Велика корпоративна структура Toshiba включає майже 300 дочірніх підприємств. Як повідомляють джерела, ідея полягає в тому, щоб згрупувати їх за трьома секторами: інфраструктура, електронна продукція та мікросхеми. Ці три компанії прагнутимуть виставити свої акції на біржу приблизно за два роки.

Такий розділ украй незвичайний для японських промислових конгломератів. Toshiba намагається перебудуватися після скандалу з фінансовою звітністю, що сплив у 2015 році, а також величезних втрат у галузі ядерної енергетики.

Акціонери-активісти цього року чинили тиск на компанію і домоглися відставки голови та ще одного члена ради директорів у червні.

Реформа може сприяти підвищенню цінності корпорації та зменшити такий тиск.

Toshiba, як очікується, включить цю пропозицію до плану менеджменту, який буде оголошено в п'ятницю.