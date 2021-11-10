Включаємо аварійку правильно: за що можуть оштрафувати

Водії не завжди правильно орієнтуються в ситуаціях, коли потрібно включити аварійну сигналізацію при зупинці. Останнім часом почастішали випадки, коли поліція виписує штраф за відсутність аварійки при зупинці на вимогу інспектора, повідомляє РБК-Україна.

Штраф за відсутність аварійної сигналізації в Україні становить 425 гривень, і водії рідко намагаються оскаржувати його.

За відсутність аварійки при зупинці на вимогу поліції, зазвичай виписують протокол за ч.2 ст. 122 КУпАП – "Неправильне використання зовнішніх освітлювальних приладів".

Однак в пункті ПДР 9.9 вказується, що аварійна сигналізація повинна бути включена в разі зупинки на вимогу співробітника поліції або в результаті засліплення водія світлом фар.

Тому водія не можуть штрафувати на підставі ч.2 ст. 122, оскільки тут передбачено покарання за не включення попереджувальних сигналів при початку руху або зміни напрямку (поворот). І про зупинку на вимогу поліції тут немає ні слова.

У таких ситуаціях поліція повинна виписати штраф на підставі ст.125 КУпАП.

Варто відзначити що водії дійсно повинні включати аварійну сигналізацію, якщо вони роблять зупинку на вимогу поліції. І за відсутність аварійки можуть покарати.

Якщо буде виписаний штраф за ч.2 ст. 122 – то він буде незаконним і його буде легко оскаржити в суді.