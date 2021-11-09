Франція відновить будівництво АЕС заради енергетичної безпеки

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив у вівторок, що його країна вперше за багато років будуватиме АЕС, щоб знизити залежність від імпорту енергоносіїв, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вперше за десятиліття ми будуватимемо АЕС. Також ми продовжуватимемо роботу над відновлюваними джерелами енергії", - сказав він під час телезвернення до співгромадян.

За словами Макрона, такі заходи допоможуть Франції "отримати енергетичну незалежність та забезпечити достатньо електроенергії".