Білл Гейтс передрік нову кризу після пандемії COVID-19

Засновник Microsoft Білл Гейтс попередив, що світ може зіткнутися з ще однією загрозою, крім пандемії COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

"COVID-19 не буде останньою загрозою пандемії, з якою зіткнеться світ. Я поговорив із спільнотою Grand Challenges про амбітну програму інновацій, яка нам потрібна, щоб покласти край цій кризі і бути готовими до реагування на наступний" , - пророкував Гейтс.

Раніше Гейтс повідомив, що нові пандемії можуть загрожувати світові в майбутньому не лише з природних причин, а й через зловмисників-біотерористів. Мільярдер вважає, що людству для боротьби з хворобами необхідно вкластися в технологічний розвиток: зробити розробку та виробництво вакцин значно дешевшим і збільшити кількість фабрик, які їх виробляють.