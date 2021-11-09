У Білорусь щотижня прибуває 40 літаків із мігрантами

Головною метою президента РФ Володимира Путіна у контексті міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні є тривала дестабілізація ситуації у Центрально-Східній Європі. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, виступаючи на надзвичайному засіданні Сейму, присвяченому ситуації на польсько-білоруському кордоні, повідомляє Укрiнформ.

“Немає жодного сумніву, що дії Лукашенка відбуваються за повної згоди Росії. Чого хоче досягти Росія у цій грі? Треба собі чітко сказати, що Росія має далекосяжні цілі. Без сумніву, це дестабілізація ситуації в ЄС, а точніше спроба постійної дестабілізації в Центрально-Східній Європі”, - заявив Камінський.

На його переконання, Росія хоче мати інструмент шантажу та впливу на Європу, який застосовується не руками Кремля.

Головна мета Олександра Лукашенка, як вважає польський міністр, – помститися Польщі та Литві за підтримку білоруського народу після фальсифікації президентських виборів у серпні минулого року. Втім, Лукашенко ставить і політичні завдання – щоб його визнали у ЄС легітимно обраним президентом Білорусі та партнером для переговорів.

"Постійним тиском на ЄС він хоче визнання своєї влади та скасування санкцій", - переконаний Камінський.

За словами глави МВС Польщі, щотижня до Білорусі прибуває 40 літаків із мігрантами. Тобто, до РБ щотижня прибуває 2 тис. осіб, які потім прямують до кордону з Польщею.

На сьогоднішній день біля польського кордону є 2-4 тис. мігрантів. Камінський припускає чергові спроби з боку нелегалів прорватися через польський кордон.